Вакцина проти коронавірусу вже вирушила в регіони – Степанов

Сьогодні, 24 лютого, розпочалася доставка перших партій вакцин проти коронавірусу у регіони.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

«Перші вакцини на виконання плану вакцинації вже сьогодні о 7 ранку вирушили в регіони України», - сказав він.

Міністр підкреслив, що вакцинація від коронавірусу стартує також сьогодні, 24 лютого.

Степанов оцінив візит в Індію як успішний, оскільки міністерству вдалося пришвидшити поставки вакцин в Україну та домовитися про закупівлю додаткових доз препаратів.

Також Степанов повідомив, що вакцинація проти коронавірусу в Україні виконується в планові терміни.

«Можу засвідчити, що програма вакцинації в Україні виконується в планові терміни та згідно з дорожніми картами Міністерства охорони здоров'я. Ми зробили все від нас залежне, щоб наші медики, а згодом і всі українці отримали безпечні, дієві та якісні вакцини», - сказав Степанов.

Він зазначив, що МОЗ реалізує вакцинальну кампанію в дуже несприятливих інформаційних умовах.

«Беззмістовна й емоційна критика однозначно завдає шкоди процесу. Закликаю всіх до конструктивної позиції щодо вакцинації в Україні», - сказав міністр.

За його словами, для міністерства важливо, щоб вакцинувалося якомога більше українців.

Степанов закликав не звертати уваги на тих, хто «ставить собі за мету паразитувати на страхах людей», натомість прислухатися до думки лікарів.

Як повідомлялося, 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія з 500 тис доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca (Covishield).

Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

AstraZeneca — це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.