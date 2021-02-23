Вакцинація в Україні: МОЗ просить не поширювати фейки у ЗМІ

Про це на пресконференції в Укрінформі сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Я звертаюся до всіх засобів масової інформації — підтримати кампанію імунопрофілактики, поширювати виключно офіційну інформацію з сайту МОЗ, ВООЗ. І, будь ласка, не поширюйте фейки про імунопрофілактику, бо вони — загроза національній безпеці нашої країни”, - сказав Ляшко.

Він наголосив: МОЗ усвідомлює, що спочатку відсоток тих, хто погодиться на вакцинацію, зокрема, серед лікарів, які лікують хворих на коронавірус і яких мають вакцинувати на першому етапі, буде невисоким.

“Це звична практика, і всі країни, які розпочинали кампанію імунопрофілактики, також не мали великого відсотка. Це наша в подальшому робота. Відповідно до соціологічних опитувань, у лікарів було 38% (готових вакцинуватися - ред.). Але ми повинні враховувати, що багато хто з них перехворіли і мають набутий через перенесену хворобу імунітет. Сьогодні рекомендації Національної технічної групи експертів передбачають: якщо людина перехворіла, відтерміновуємо проведення щеплення на 6 місяців, оскільки в цей період людину захищає імунітет через перенесену хворобу”, - зазначив Ляшко.

Він додав, що перенесена хвороба не є протипоказом для щеплення, просто людина з імунітетом може віддати свою дозу іншій особі, яка не перехворіла, і вакцинуватися пізніше.

Ляшко наголосив, що в умовах пандемії вдалося підвищити рівень вакцинації від інших хвороб, і висловив упевненість, що охоплення вакцинацією проти COVID-19 також буде високим.

"Я думаю, що ми забезпечимо проведення щеплень проти COVID-19 з високими показниками охоплень", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну прибули 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої за кошти державного бюджету. Закупівля проведена через британську агенцію Crown Agents. Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто домовленості із Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax.