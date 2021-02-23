Одна мобільна бригада може робити по 100 щеплень на добу - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я розрахували, що кожна з мобільних бригад, які почнуть працювати з середи, коли в Україні розпочнеться вакцинація проти COVID-19, може робити по 100 щеплень на добу.

Про це заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав на брифінгу в Укрінформі.

За його словами, каскадна модель вакцинації, яка використовуватиметься в Україні, передбачає, що мобільні бригади мають працювати весь час. "Одна мобільна бригада може робити близько 100 щеплень на добу в одному закладі”, - уточнив Ляшко.

Також він додав, що оскільки вакцинацію препаратом AstraZeneca робитимуть двома щепленнями, бригади працюватимуть у певному порядку. “Ми на бригаду розраховуємо зайнятість по 100 щеплень упродовж 28 днів. Тобто вони використають 2 800 щеплень. Після цього на 29 день вони повертаються у перший заклад, який вакцинували 28 днів тому, і роблять повторне щеплення”, - пояснив заступник міністра охорони здоров’я.

Ляшко додав, що надалі, коли будуть надходити ще партії вакцини, будуть долучатися нові платформи, нові бригади, кабінети щеплень.

“Це дозволить нам постійно бути у процесі вакцинації та постійно залучати медичних працівників і це якомога менше призведе до зниження кількості програмних помилок, які можуть виникати під час проведення щеплень”, - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого 2021 року Міністерство охорони здоров'я України в Україні зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. AstraZeneca — це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca.

Для повної імунізації потрібні дві дози з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С. У вівторок, 23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закуплену за кошти державного бюджету.

Закупівля була проведена через британську закупівельну агенцію Crown Agents. Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax. Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто домовленості з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax.

Читайте також: В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу

Окрім цього Україна має отримати від глобальної ініціативи COVAX від 8 до 16 млн доз вакцини проти COVID-19. На початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer, також очікується постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. Наприкінці 2020 року Україна уклала угоду про постачання 1,9 млн доз вакцини китайського виробника Sinovak. Закупівля буде проведена державним коштом через АТ “Лекхім”.