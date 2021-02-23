Нові штами і ефективність вакцин: що відомо?

Найбільше питань щодо ефективності вакцин викликає штам з ПАР. Але панікувати ще зарано, кажуть спеціалісти

День 23 лютого все ж можна назвати певною мірою історичним, адже перша партія вакцини проти COVID-19 у обсязі 500 тисяч доз нарешті прибула в Україну. Це вакцина, виготовлена за ліцензією Оксфордського університету і AstraZeneca, і її Україна закупила за бюджетні кошти. Коли ж в Україну надійде інша вакцина, виробництва Pfizer і BioNTech, обіцяна в межах міжнародної програми COVAX, наразі у МОЗі сказати не готові. Тож поки найближчим часом провакцинуватися в Україні зможуть 250 тисяч людей – у першу чергу, медики, які працюють з ковід-пацієнтами, що цілком справедливо. Звісно, це вкрай малі обсяги для проведення вакцинації, адже Україна з цим дуже запізнилася. За інформацією Bloomberg, у світі вже щепилися понад 209 мільйонів людей – із 92 країн світу, тим часом як Україна тільки-но отримала першу партію. Але ще більш насторожливою виглядає ситуація з поширенням мутованих штамів – інформація про зниження ефективності вакцин щодо них. Відтак постає питання щодо майбутнього вакцини проти ковіду – яка вона буде?

Схоже, британський штам не такий страшний, як африканський

Наразі інформація щодо ефективності вакцин проти нових штамів досить неоднозначна. Приміром, на початку січня у компанії Pfizer заявляли, що вакцина може так само нейтралізувати нові штами коронавірусу, як і його початковий варіант. Це показали результати дослідження, проведеного в лабораторії на нових штамах з Британії та Південної Африки в американській лабораторії. Їх здійснили представники Pfizer разом із науковцями з університету Техасу. Але річ у тім, що згадане дослідження провели по-перше, на зразках крові людей (тобто як поведе себе весь організм – велике питання), і таких зразків було лише 20, що не є репрезентативним. Згодом з’явилися інші дані від тих же учених з Техаського університету – про те, що південноафриканський варіант коронавірусу може знизити кількість захисних антитіл, які виробляються після введення вакцини Pfizer Inc / BioNTech SE, на дві третини, і не зрозуміло, чи буде вона проти нього ефективна. Поки є лише припущення, що так, але це лише дані з лабораторії. Співавтор дослідження Пей-Юн Ши сказав у коментарі Reuters, що вакцина повинна захищати від тяжкого перебігу хвороби і смерті, що є найголовнішим. Тим не менш, у компанії Pfizer заявили, що вже думають над тим, щоб розробити оновлену версію вакцини, якщо це буде необхідно.

Але схоже на те, що принаймні британський штам коронавірусу піддається дії вакцини. За попередніми даними у Англії, звідки пішов цей новий штам, кількість випадків інфікування серед медичних працівників, які отримали першу дозу вакцини Pfizer-BioNTech, знизилася приблизно на 70%, передає Reuters. За даними служби громадської охорони здоров'я Англії, вакцина також забезпечує захист від британського штаму коронавірусу.

AstraZeneca заявила про попередні дані дослідження

Тим часом компанія-конкурент AstraZeneca заявила про попередні дані дослідження (на основі мазків добровольців, які брали участь у 2 і 3 фазах випробувань), що вакцина ефективна проти британського штаму. Але це не стосується штаму, що походить з Південної Африки (ефективність близько 10%), що показало інше дослідження, в якому взяли участь 2 тисячі добровольців. У Південній Африці через це навіть призупинили вакцинацію, оскільки південноафриканський штам там складає 90% від усіх випадків.

Одна з авторів вакцини Oxford-AstraZeneca, професорка Сара Гілберт повідомила, що дослідники вже працюють над новою вакциною, призначеною для боротьби з південноафриканським штамом. «Цього року ми розраховуємо показати, що нова версія вакцини генеруватиме антитіла, які розпізнають новий штам. Це буде дуже схоже на роботу з вакцинами від грипу. Схоже на те, що вона буде доступна восени», – сказала Гілберт в інтерв'ю журналісту ВВС.

Але чи є в Україні нові штами – наразі відповіді на це питання немає. 20 січня Центр громадського здоров’я відправив зразки до лабораторії ВООЗ у Німеччині. Відповіді досі не отримали… Науковці припускають, що сплеск захворюваності в західних регіонах якраз може бути пов’язаний саме з поширенням там нових штамів. Тепер же, з 22 лютого, за словами Віктора Ляшка, Україна зможе проводити секвенування самостійно – і почне з Івано-Франківської області.

Швидше за все, не треба буде випускати щороку нові вакцини

Поширення нових штамів поставило нові виклики перед науковою і медичною спільнотою, зокрема щодо майбутнього вакцин. Якщо спочатку головним питанням було те, чи варто буде вакцинуватися вакциною щороку, то тепер виникає й інше – а чи слід буде щороку випускати нові вакцини, які діють на декілька штамів, як це тепер відбувається з вакцинами проти грипу? З цим питанням Укрінформ звернувся до провідних спеціалістів країни.

Алла Мироненко

Завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко каже, що інформації для таких висновків поки що у вчених недостатньо. «Рівень антитіл не завжди корелює з ефективністю вакцин. Потрібно зрозуміти, як спрацьовує клітинний імунітет після щеплення. А щоб це вивчити, потрібно, щоб пройшов рік чи принаймні півроку. Можливо, якісь вакцини забезпечать його формування, а якісь ні», – говорить вірусологиня.

Також вона додає, що уже відомо, що вакцина Pfizer призводить до утворення антитіл, які можуть захищати навіть від SARS-CoV, який циркулював у 2003 році. Тобто ці коронавіруси мають спільні антигени (специфічні білки вірусу), на які виробляються антитіла. А отже це звучить обнадійливо для захисту від інших штамів.

На думку голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, наразі можна на 90% стверджувати, що вакцина проти ковіду не буде сезонною, як вакцина проти грипу. «Дані, які маємо з Ізраїлю, де вакциною охоплено вже понад 65% населення (принаймні однією дозою), свідчать про те, що вакцина епідефективна. Тобто знижується захворюваність, а мутації, які відбуваються, не такі інтенсивні і швидкі, як у вірусу грипу. Коронавірус, порівняно з вірусом грипу, дуже повільний мутант», – коментує імунолог.

Федір Лапій

На запитання про те, чи забезпечення швидкої вакцинації для великої кількості населення зможе убезпечити від поширення мутацій, фахівець відповідає ствердно. «Аналіз особливо серед людей старше 65 років, серед яких провакциновано 95%, показує, наскільки швидко починає знижуватися захворюваність. Це означає, що зменшується імовірність вірусу знайти організм, який є чутливий до нього. Тобто обмежується циркуляція вірусу, а відповідно і можливість мутацій», – додає Федір Лапій.

Але він наголошує, що зараз основне завдання для України – виграти час. «Ми бачимо, що захворюваність у західних регіонах починає збільшуватися і збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. На сьогодні ми маємо хорошу синицю в руках (мається на увазі отримання вакцини. – Ред.), завдяки чому зможемо попередити хворобу у багатьох медичних працівників для того, щоб вони завтра вийшли на роботу. На сьогодні переконливих даних щодо того, що вакцина неефективна до мутованих штамів, немає», – підсумовує імунолог.

Юлія Горбань, Київ