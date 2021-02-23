Вакцину Pfizer вже зареєстрували в Україні

Україна зареєтрувала вакцину Pfizer/BioNTech.

Про це на пресконфернції в Укрінформі сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент агентства.

«Вчора в Україні зареєстрували два препарати для імнопрофілактики COVID-19. Це препарат Covishield, рекомбінантна векторна вакцина, яка виробляється на майданчику Serum Institute. Також зарєстрована вакцина Pfizer», - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, Україна має отримати на початку березня 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech в межах глобальної ініціативи COVAX. Загалом в межах COVAX в Україну буде поставлено від 8 до 16 млн доз вацини від COVID-19, в тому числі вакцини Oxford/AstraZeneca. Вакцина Pfizer/BioNTech - мРНК-вакцина, зберігається і транспортується при температурі -70 градусів. Після відкриття флакону може зберігатися пр темпеаутрі +2- +8 градусів не довше ніж 5 днів. Ефективність вакцини Pfizer/BioNTech, згідно з клінічним дослідженнями, складає 95%.