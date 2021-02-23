Замість Pfizer: українським лікарям зроблять щеплення за графіком, але іншою вакциною

В Україні відзавтра стартує вакцинація проти COVID-19, лікарям робитимуть щеплення тими вакцинами, які прибули.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав на брифінгу в Укрінформі.

“Незалежно від того, яка вакцина прийде в Україну, ми розпочинаємо вакцинацію відповідно до дорожньої карти. Якби вакцина приходила з різницею у 2-3 дні, тоді ми вакцинували б лікарів та інших медичних працівників, тих працівників медзакладів, лікарень, які надають медичну допомогу, саме тією вакциною, яка приходить перша”, - сказав Ляшко.

За його словами, оскільки вакцини Pfizer ще немає в Україні, ухвалене рішення розпочинати, як і планувалося, тим, що прибуло. “У першу чергу — лікарів ковідних лікарень, потім соматичні лікарні, після цього — екстрена медична допомога, сімейні лікарі, а згодом військові в зоні ООС. А потім переходити на другий етап”, - додав Ляшко.

Голова Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко, відповідаючи на запитання щодо вартості вакцини, зазначила, що відповідно до умов не може розголошувати цю інформацію. “Вона відповідає задекларованій розробником ціні”, - запевнила Коротченко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україну 23 лютого прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника Serum Institute India. Вантаж до аеропорту "Бориспіль" доставив літак Турецьких авіаліній. У першій партії - 500 тисяч доз.