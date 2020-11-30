Чому відомчі лікарні не приймають COVID-хворих: Кличко звернувся до Прем’єра

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Прем’єр-міністра щодо того, що відомчі медичні заклади столиці досі не приймають хворих на коронавірус.

Про це він заявив на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене кілька головних питань до урядовців - чому не можна використовувати пристосовану медичну базу відомчих медзакладів, розташованих у нашому місті, і приймати в них хворих на коронавірус? Чому не надають у повному обсязі іншу невідкладну допомогу киянам у відомчих закладах, медзакладах Академії медичних наук та МОЗ?" - сказав Кличко.

Він також висловив стурбованість у зв'язку з тим, що комунальні заклади, які уклали угоду з Національною службою здоров’я про надання допомоги хворим з коронавірусом, "досі не отримують належного фінансування".

Столичний голова нагадав, що неодноразово звертався до уряду та МОЗ щодо надання можливості для лікування хворих на COVID-19 киян у відомчих лікарнях та медзакладах Академії медичних наук.

"Це загалом 11 тисяч ліжок і кваліфікований медперсонал, а ми досі чуємо про плани облаштування мобільних госпіталів", - наголосив Кличко.

За його словами, оскільки МОЗ проігнорував всі звернення міської влади, то тепер місто офіційно звертається до Прем’єр-міністра.

"Ситуація складна, і сьогодні найголовніше - чітка логістика, план і злагодженість дій усіх гілок влади та всіх структур, а не тільки розмови про локдаун. Бо вірус стрімко розповзається, бо госпіталізованих все більше і все менше ліжок в лікарнях. Є проблема з киснем та інші виклики. Потрібно всі ці питання вирішувати", - наголосив Кличко.

Водночас він нагадав, що місто самотужки підготувало понад 4,5 тисячі ліжок у комунальних закладах для надання допомоги хворим на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 30 листопада лабораторно підтвердили 732 625 випадків COVID-19, з них за добу 9 946.