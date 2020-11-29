За добу в Києві – 1 740 випадків COVID-19

Протягом доби в столиці лабораторно підтверджено 1740 нових випадків захворювання COVID-19.

Про це в Телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Укрінформ.

"За минулу добу в Києві – 1740 хворих. Померли 11 людей.... До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 93 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - написав Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 303, в Солом’янському — 229. В Подільському та Святошинському районах – по 210 випадків.

Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві 69 018, померло 1279 киян. Захворіли, зокрема, і 69 медиків.

Серед захворілих 987 жінок віком від 18 до 91 року, 650 чоловіків віком від 18 до 97 років, 56 дівчаток від 2 до 17 років та 47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 листопада в Україні зареєстрували 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Від початку пандемії в Україні зареєстровано 722 679 випадків зараження коронавірусом.