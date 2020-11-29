МОЗ назвало області з найвищим COVID-показником

Станом на 29 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Сумській, Черкаській, Київській та Запорізькій областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській (971,4 на 100 тис. населення), Черкаській (803,2), Київській (701,7), Запорізькій (694,5) областях.

Також високий рівень захворюваності у Чернігівській (678,8), Чернівецькій (621,8), Житомирській (611,9) областях.

У Києві цей показник становить 620,5, а середній по Україні - 490,5 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 47,5% станом на 29 листопада. У Києві цей показник - 53,8%.

Високий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській - 65,6%, Кіровоградській 65,1%, Полтавській - 64%, Запорізькій - 60,3% областях.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 листопада в Україні зареєстрували 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Від початку пандемії в Україні зареєстровано 722 679 випадків зараження коронавірусом.