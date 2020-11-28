Грузія оголосила повний локдаун на два місяці

У Грузії посилили карантинні обмеження, які діятимуть з 28 листопада по 31 січня включно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

Зокрема, відсьогодні у Грузії закрилися магазини, ринки, ресторани, фітнес-центри і басейни, а громадський і міжміський транспорт призупиняє роботу.

Крім того, у країні вводиться комендантська година з 21:00 до 05:00 - в цей час громадянам заборонено пересуватися вулицями як пішки, так і на транспортному засобі, а також перебувати у громадських місцях.

Однак напередодні Нового року і Різдва комендантську годину буде знято.

За даними порталу Worldometer, на сьогодні у Грузії зареєстровано 127 942 випадки коронавірусу, зокрема 1 195 летальних випадків.

Згідно з даними ресурсу, у світі зафіксовано 62 112 273 випадки коронавірусної інфекції, зокрема 1 451 820 летальних, одужали 42 902 929 людей.