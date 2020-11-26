Довша комендантська година і школа онлайн - Грузія посилила частковий локдаун

У зв'язку з другою хвилею коронавірусної пандемії влада Грузії прийняла рішення про посилення часткового локдауна, введеного в період з 28 листопада до 31 січня наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.

На засіданні уряду вирішили продовжити раніше встановлену комендантську годину, а саме з 28 листопада до 31 січня повністю заборонити пересування людей і транспорту з 21:00 до 05:00 (за винятком новорічної і різдвяної ночі). Раніше виходити з дому було заборонено з 10 вечора до 5 ранку.

Також у Грузії обмежили регулярне міжміське сполучення, а у великих містах заборонили роботу муніципального транспорту.

Ресторани та об'єкти громадського харчування зобов'язали працювати на винос, а ринки відкритого і закритого типу (крім аграрних) закрили.

Обмеження в соціальній сфері полягають у припиненні роботи дитячих садків і переході шкіл, профучилищ і вишів (крім медичних програм) на дистанційний режим.

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Водночас, у період новорічних і різдвяних свят планується послаблення часткового локдауна, а саме відкриття ринків і відновлення роботи муніципального і міжміського транспорту.

Як повідомлялося раніше, Грузія переживає другу хвилю коронавірусу - щодня фіксується понад три тисячі нових випадків. За даними на 26 листопада з початку пандемії загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у Грузії перевищила 118 тисяч осіб, більш як 1 100 пацієнтів померли.

Фото: АА