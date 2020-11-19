Грузія не відкриє небо для міжнародних рейсів до 1 січня

Грузія продовжила до 1 січня 2021 року заборону на міжнародне регулярне авіасполучення.

Відповідний НОТАМ поширило Агентство цивільної авіації Грузії, передає Укрінформ з посиланням на Новини-Грузія.

«Обмеження на здійснення міжнародного регулярного повітряного сполучення продовжено, і вони діятимуть до 31 грудня 2020 року включно», - йдеться у повідомленні агентства.

Рішення було прийнято після чергової переоцінки ситуації з поширенням коронавірусу в світі.

Водночас агентство наголошує, що обмеження на регулярне авіасполучення не поширюється на прямі міжнародні рейси, які виконуються або плануються між Тбіліським міжнародним аеропортом та аеропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшави, Афін, Амстердама, Відня, Берліна і Мілана.

Обмеження також не поширюються на регулярні рейси між Кутаїським міжнародним аеропортом та аеропортами Риги, Катовіце, Вільнюса і Дортмунда.

Грузія з березня припинила регулярне авіасполучення з усіма країнами через пандемію коронавірусу. Уряд спочатку пообіцяв почати прийом міжнародних мандрівників з 1 липня, проте потім було заявлено, що через складну епідеміологічну ситуацію у світі відкриття регулярних міжнародних польотів відкладається до 1 серпня. Потім цей термін було продовжено до 1 вересня, потім до 1 жовтня і 1 листопада.

Причиною перенесення відкриття польотів уряд називає загрозу поширення коронавірусу і «турботу про здоров'я громадян».

З серпня відновилися регулярні рейси в Мюнхен, Париж і Ригу. На початку жовтня лоукостер Wizzair відновив регулярні рейси з Кутаїсі в Ригу, а з листопада було вирішено відновити регулярне сполучення ще до 12 міст.

Однак через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу заплановані авіарейси скасувати або відкласти на певний час довелося як грузинським, так і закордонним авіакомпаніям.

Уряд Грузії змінив правило проходження обов'язкового карантину, і тепер частина іноземців і громадян Грузії більше не будуть автоматично поміщатися в готельний карантин після приїзду до країни.

Згідно з новими правилами, громадянам Грузії, які прибувають з 13 європейських країн, і членам їх сімей не доведеться проходити карантин після приїзду в країну за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого протягом 72 годин.

Ідеться про приїжджих з Іспанії, Люксембургу, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Греції, Швеції, Хорватії, Італії, Кіпру, Словенії та Ісландії.

Громадяни Грузії і члени їх сімей за наявності тесту на коронавірус повинні пробути в самоізоляції протягом 8 днів. Якщо тесту немає, то доведеться пробути весь термін в готельному карантині.

Те саме стосується і громадян вищезазначених 13 країн і тих, хто має посвідку на проживання в цих країнах, але тільки якщо вони прибудуть з цих країн повітряним шляхом.

А ось іноземним студентам карантин знадобиться навіть за обов'язкової наявності тестування на коронавірус. При цьому карантин вони оплачуватимуть самі.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більш як 39,3 мільйона осіб.