У Києві вже 12,5 тисячі випадків ГРВІ та грипу, майже 50% хворих - діти

У Києві вже 12,5 тисячі випадків ГРВІ та грипу, майже 50% хворих - діти

Укрінформ
На сьогодні в столиці зареєстрували понад 12,5 тисячі випадків захворювання на ГРВІ та грип.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Окрім коронавірусу, зараз загострилися сезонні захворювання, зокрема грип та ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстрували понад 12,5 тисячі випадків захворювання на ГРВІ та грип. І кількість хворих збільшується", - сказав Кличко.

Він зазначив, що хворіють і діти – майже 5 тисяч, і дорослі – понад 7,7 тисячі.

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Кличко закликав бути уважними до свого здоров'я і за перших ознак захворювання звертатися до сімейного лікаря.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

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