У Києві вже 12,5 тисячі випадків ГРВІ та грипу, майже 50% хворих - діти
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Окрім коронавірусу, зараз загострилися сезонні захворювання, зокрема грип та ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстрували понад 12,5 тисячі випадків захворювання на ГРВІ та грип. І кількість хворих збільшується", - сказав Кличко.
Він зазначив, що хворіють і діти – майже 5 тисяч, і дорослі – понад 7,7 тисячі.
Кличко закликав бути уважними до свого здоров'я і за перших ознак захворювання звертатися до сімейного лікаря.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.