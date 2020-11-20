Столичним підприємцям планують продовжити пільги до кінця карантину

Міська влада ініціює продовження пільг і спрощення процедур для підтримки малого і середнього бізнесу, які приймалися Київрадою у березні 2020 року. Вони будуть винесені на розгляд депутатів новообраної Київради.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник голови КМДА Олександр Харченко, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Сьогодні ми зібралися з представниками бізнесу для обговорення проблемних питань, що виникли у зв’язку з карантином вихідного дня. Хочу наголосити, що місто зацікавлене у тому, щоб карантинних обмежень було якомога менше. Міський бюджет так само як і представники бізнесу, несе збитки через обмеження діяльності підприємців та несплату податків. Навесні, у межах своїх повноважень, ми запровадили комплекс заходів для підтримки малого і середнього бізнесу. Зараз нашим головним завданням є продовження дії цих пільг до завершення карантину. Ми чесні з нашими підприємцями, ми партнери один для одного. Спільними зусиллями ми зможемо досягти бажаного результату», – наголосив Харченко.

Разом із тим, він додав, що для зменшення темпів розповсюдження вірусу необхідно, щоб хворі та контактні особи суворо дотримувалися карантину та режиму самоізоляції.

Представники спільноти рестораторів наголосили, що пільги, впроваджені містом у березні 2020 року, дозволили їм набагато легше перенести найперші карантинні обмеження.

Спільно із Департаментом промисловості та розвитку підприємництва ресторатори та представники сфери розваг міста Києва обговорили основні проблемні питання. За результатами зустрічі сформовані чіткі позиції, на основі яких профільний Департамент розробить план подальших дій. До розробки залучать і представника Української ресторанної асоціації.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав уряд невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу.

Фото: kyivcity.gov.ua