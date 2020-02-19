Комітет Ради пропустив законопроєкт про столицю на друге читання

Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт "Про місто Київ - столицю України" (№2143-3).

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу, 19 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону "Про місто Київ - столицю України" (№2143-3) за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому", - оголосив проєкт рішення голова комітету Андрій Клочко.

Відповідне рішення підтримали 16 членів профільного комітету.

Мер Києва Віталій Кличко, який був присутній на засіданні комітету, зазначив, що законопроєкт про столицю потрібен, але наголосив, що до його ухвалення повинні надати свої пропозиції закордонні партнери.

"Хочу наголосити, що 12-13 березня буде засідати Рада Європи, Комітет з регіонального розвитку буде розглядати концепцію закону про столицю також. Буде дивно виглядати, якщо, попри рекомендації Венеційської комісії, Ради Європи, ми маємо свою окрему думку. Моя пропозиція: спочатку отримуємо висновки Венеційської комісії, Ради Європи, і після того, за їх рекомендаціями, однозначно розглядаємо цей вкрай важливий закон, якого чекають кияни", - зазначив Кличко.

Своє чергою Клочко запевнив, що висновок Ради Європи щодо законопроєкту про столицю є, і був достатньо давно. Очільник комітету додав, що законопроєкт №2143-3 пройшов публічні обговорення і до нього подавали свої пропозиції міжнародні партнери.

Читайте також: Кличко закликає не розглядати законопроєкт про столицю до висновків РЄ та Венеційської комісії

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

Документом, зокрема, пропонується відновити районні ради у місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва. Райради створюватимуться за рішенням Київської міської ради, їхній загальний склад становитиме 20 депутатів.

Читайте також: До другого читання законопроєкту про столицю подали понад 850 поправок

Пропонується також розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Документ передбачає, що Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду і звільняється Президентом за поданням уряду на строк повноважень Президента.

В ході підготовки до другого читання до законопроєкту про столицю надійшло 852 поправки.