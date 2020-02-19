Кличко закликає не розглядати законопроєкт про столицю до висновків РЄ та Венеційської комісії

Віталій Кличко закликав членів профільного комітету парламенту не розглядати законопроєкт про столицю до другого читання до отримання висновків Ради Європи та Венеційської комісії.

Про це Кличко заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, де депутати зібралися розглядати проєкт закону 2143-3 “Про місто Київ – столицю України”, інформують у КМДА.

“Ми не можемо не звертати увагу на ті рекомендації і зауваження, які повинні надати наші закордонні партнери. І хочу наголосити, що 12-13 березня в Страсбурзі засідатиме комітет з регіонального розвитку Ради Європи і розглядатиме концепцію закону і положення законопроєкту про столицю України”, - звернувся Кличко до парламентаріїв.

Він зауважив, що буде дивно виглядати ситуація, коли депутати розглянуть правки до законопроєкту, не дочекавшись висновків міжнародних партнерів, а потім, отримавши їх, будуть знову виносити на комітет і знову розглядати проєкт закону.

“Тому моя пропозиція: три тижні зачекати, отримати рекомендації наших європейських партнерів і потім – із висновками від Венеційської комісії і Ради Європи – розглянути цей вкрай важливий для Києва та його жителів законопроєкт. Це буде правильне рішення”, – підкреслив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт 2143-3 "Про місто Київ - столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року. Авторами законопроєкту є група народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Документом, зокрема, пропонується відновити районні ради у місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва. Райради створюватимуться за рішенням Київської міської ради, їхній загальний склад становитиме 20 депутатів.

Пропонується також розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Читайте також: До другого читання законопроєкту про столицю подали понад 850 поправок

Документ передбачає, що Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду і звільняється Президентом за поданням уряду на строк повноважень Президента.

В ході підготовки до другого читання до законопроєкту про столицю надійшло 852 поправки.