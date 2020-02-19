До другого читання законопроєкту про столицю подали понад 850 поправок

До законопроєкту “Про місто Київ - столицю України” (№2143 - 3) до другого читання надійшло 852 пропозиції.

Про це заявив голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Гурін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До розгляду законопроєкту в другому читанні від 50 народних депутатів України подано 852 пропозиції. Також надані рекомендації від Асоціації місцевого самоврядування та міжнародних проєктів експертної технічної допомоги та міжнародних партнерів України", - сказав Гурін.

Депутат зазначив, що законопроєкт пройшов чотиримісячний цикл публічних обговорень. За словами Гуріна, це перший законопроєкт в цій каденції Верховної Ради, який так довго обговорювався.

Депутат зазначив, що 9 жовтня 2019 року було прийнято рішення про створення робочої групи з доопрацювання законопроєкту №2143 - 3 до другого читання.

"До участі в робочій групі були запрошені народні депутати, представники апарату Верховної Ради, Офісу Президента, Секретаріату Кабінету міністрів, центральних органів виконавчої влади, провідних асоціацій, органів місцевого самоврядування, неурядових та міжнародних організацій, науковців, експертів і окремо представників КМДА, які, на превеликий жаль, ігнорували роботу створеної парламентським комітетом робочої групи", - зазначив Гурін.

Депутат додав, що також було проведено публічне обговорення законопроєкту в усіх 10 районах Києва, в якому взяли участь більше тисячі киян.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2143 - 3 "Про місто Київ – столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

Авторами законопроєкту є група народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Документом, зокрема, пропонується відновити районні ради у місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва. Райради створюватимуться за рішенням Київської міської ради, їхній загальний склад становитиме 20 депутатів.

Пропонується також розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Документ передбачає, що Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду і звільняється Президентом за поданням уряду на строк повноважень Президента.