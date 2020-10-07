Вибори в умовах коронавірусу: робоча група обговорила рекомендації МОЗ

Міжвідомча робоча група з координації діяльності органів виконавчої влади щодо створення належних умов для проведення виборів 25 жовтня 2020 року обговорила реалізацію рекомендацій МОЗ для запобігання коронавірусу під час підготовки та проведення виборів.

Як передає Укрінформ, про це міністр КМУ Олег Немчінов повідомив у Телеграмі.

"Сьогодні в онлайн-режимі відбулося чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності органів виконавчої влади щодо створення належних умов для проведення виборів 25 жовтня 2020 року", - повідомив Немчінов.

За його словами, під час засідання опрацювали такі питання: стан реалізації в регіонах рекомендацій, підготовлених Міністерством охорони здоров’я України, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час підготовки та проведення місцевих виборів у закладах освіти, у яких розташовано виборчі комісії та приміщення для голосування; стан розробки критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування; видатки на здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

Також робоча група опрацювала питання проведення процедури закупівлі послуг з друку виборчих бюлетенів; матеріально-технічного забезпечення діяльності виборчих комісій; чергування працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів у переддень та день проведення виборів тощо.

Немчінов також зауважив, що до місцевих виборів залишилось всього 3 тижні, "тому продовжуємо активно координувати діяльність центральних органів виконавчої влади та центральної виборчої комісії". З метою створення належних умов для проведення виборів урядом ініційовано низку доручень (10), 6 з яких уже виконано, а 4 – виконуються.

За його інформацією, урядом уже забезпечено врегулювання таких питань: оплата праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди; фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів; фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах;здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів;

Крім того, Немчінов зауважив, що уряд забезпечив врегулювання питання щодо актуалізації відомостей про зареєстровані партії та їх організації та питання підготовки рекомендації щодо освітнього процесу в закладах освіти під час підготовки та проведення місцевих виборів.

Немчінов звернув увагу також, що Центральна виборча комісія наголосила на необхідності роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я України щодо підтвердження статусу самоізольованих осіб, а також наголосила Одеській та Київській обласним державним адміністраціям на деяких проблемних питаннях організації предвиборчого процесу у Подільському районі та місті Борисполі відповідно.

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"Представник Національної поліції України доповів про заходи із забезпечення виборчого процесу та взаємодію із Національною гвардією України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Державна прикордонна служба України повідомила, що вже прибуло 67 міжнародних спостерігачів", - додав Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року. Виборчий процес в Україні офіційно стартував 5 вересня.