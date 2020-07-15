Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня

Верховна Рада ухвалила постанову "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з ухваленим документом, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

При цьому пропонується не призначати і не проводити вибори депутатів Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, а також вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва в них спільних інтересів територіальних громад, міст, сіл і селищ Донецької та Луганської областей.

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Як повідомляв Укрінформ, відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.