У РНБО обговорили захист систем Центральної виборчої комісії на місцевих виборах

Учасники засідання Національного координаційного центру кібербезпеки обговорили питання щодо організації захисту систем Центральної виборчої комісії під час місцевих виборів у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

«Учасники засідання обговорили питання щодо організації захисту систем Центральної виборчої комісії під час місцевих виборів у 2020 році, а також перспективи і потенційні ризики впровадження у виборчий процес онлайн-голосування та інших електронних сервісів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у заході взяли участь представники ЦВК, СБУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Нацполіції, НБУ, Міністерства оборони, Генштабу ЗСУ та розвідувальних органів.

За словами заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка, гарантування прав громадян на вільне волевиявлення, забезпечення прозорих та демократичних виборів є одним з ключових завдань держави.

«Ми готові протистояти загрозам з кіберпростору, які очікувано надходитимуть від нашого північного сусіда. Це не лише кібератаки, а й спроби маніпулювання суспільною свідомістю, поширення фейків з метою загострення суспільно-політичної ситуації всередині країни та дискредитації України на міжнародній арені», - підкреслив він.

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За результатами обговорення учасники засідання запропонували заходи щодо недопущення зриву виборчого процесу внаслідок кібератак, забезпечення сталого та надійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем ЦВК.

Під час обговорення питання щодо онлайн-голосування наголошувалося, що впровадження такої ініціативи потребує ґрунтовного підходу. У цьому контексті зацікавленим міністерствам і відомствам запропоновано розробити попереднє технічне завдання, модель потенційних загроз та техніко-економічне обґрунтування впровадження онлайн-голосування у виборчий процес в Україні для подальшого всебічного вивчення та обговорення.