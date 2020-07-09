Комітет рекомендує Раді призначити місцеві вибори на 25 жовтня

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту ухвалити в цілому проєкт постанови про місцеві вибори 25 жовтня.

Таке рішення було ухвалене комітетом на засіданні 9 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до частини 3 статті 138 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році №3809 за наслідками розгляду прийняти в цілому", - озвучив проєкт рішення голова комітету Андрій Клочко.

Рішення підтримали 15 членів комітету (загалом у комітеті 28 депутатів).

Водночас, члени комітету рекомендували Верховній Раді відхилити проєкти постанов №3582 "Про призначення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост села, селища у 2020 році (25 жовтня 2020 року)", автором якого є член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, та №3813 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)", поданий депутатами фракції "Опозиційна платформа – за життя".

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Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 8 липня зареєстрували проєкт постанови №3809 “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)”.

Проєктом постанови пропонується призначити на неділю 25 жовтня 2020 року чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови.

Згідно з текстом проєкту постанови, вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областях не призначаються і не проводяться.

У зв’язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст Донецької та Луганської областей, вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться.

Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не були призначені на окупованих територіях або стосовно яких було прийнято рішення про неможливість їх проведення, будуть призначені в установленому окремим законом порядку та строки, за умов: припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях АР Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя, що створить можливості для дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Крім того, парламентарії у проєкті постанови передбачили, що Кабінет міністрів спільно з ЦВК має розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19 під час проведення місцевих виборів.

Авторами проєкту є члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до голови партії, першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, а також до керівників комітетів з проханням опрацювати питання, пов'язані з проведенням місцевих виборів, щоб парламент міг оголосити їх вчасно.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.