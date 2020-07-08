У Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення місцевих виборів

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Документ одержано Верховною Радою 8 липня і передано на розгляд керівництву.

Текст проєкту постанови наразі не оприлюднений.

Авторами проєкту є члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до голови партії, першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, а також до керівників комітетів з проханням опрацювати питання, пов'язані з проведенням місцевих виборів, щоб парламент міг проголосувати їх вчасно.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.