Разумков не впевнений, що Рада ухвалить реформу децентралізації до місцевих виборів

Малоймовірно, що зміни до Конституції в частині децентралізації будуть ухвалені до місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня.

Таку думку висловив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю UA: Українське радіо.

"Малоймовірно, що такий закон до виборів (місцевих виборів 25 жовтня, - ред.) буде прийнятий", - сказав спікер.

Разумков нагадав, що такий законопроєкт Президент відкликав, а іншого законопроєкту не надходило до Верховної Ради.

"Важко відповісти на це питання, тому що часу мало. Встигнути його розглянути на цій сесії, мені здається, буде вже нереально", - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з документом, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонувалося запровадити інститут префектів. Передбачалося, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент.

16 січня Володимир Зеленський за результатами зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" відкликав законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та відправив його на доопрацювання.