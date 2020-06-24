Разумков сказав, коли Рада зможе розглянути законопроєкт щодо референдуму

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що ВР зможе розглянути у другому читанні законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" наприкінці поточної сесії парламенту.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок увечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сподіваюся, що ми зможемо його розглянути в другому читанні наприкінці цієї сесії, тобто через один пленарний тиждень (з 14 по 17 липня - ред.)", - сказав Разумков.

При цьому спікер не впевнений, що даний законопроєкт парламентарії встигнуть підготувати на наступний пленарний тиждень, що триватиме з 30 червня по 3 липня.

Водночас, за словами Разумкова, дуже велика ймовірність того, що на наступному пленарному тижні Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про гральний бізнес (№2285-д).

"Цей законопроєкт підготовлений до другого читання. Там багато правок. І на рівні комітету узгоджували позиції, в тому числі, на чому будуть наполягати, на чому, можливо, не будуть наполягати шановні колеги", - зазначив Разумков.

Крім того, як сказав спікер, на наступному тижні на розгляд Ради будуть винесені законопроєкти, пов'язані з соціальною сферою та економікою, а також медичні питання.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Документ підтримали 252 народні депутати.

Законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" було зареєстровано в парламенті 9 червня. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

Партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

Фото: ВР