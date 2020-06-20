ВР може розглянути законопроєкт про гральний бізнес на наступному тижні – Арахамія

Законопроект про гральний бізнес може бути розглянутий на наступному тижні, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.

Про це розповів народний депутат, голова фракції партії «Слуга Народу» Давид Арахамія в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі ICTV, повідомив кореспондент Укрінформу.

«Ми прийняли рішення сьогодні цей закон (про гральний бізнес і казино – ред.) не починати розглядати, але, в принципі, в наступний вівторок його розпочати і до четверга завершити. Він (законопроект – ред.) не першорядної важливості, але йому 9 місяців і в цьому році у нас є очікувані надходження до бюджету. В цьому році ми можемо отримати близько 7 млрд грн. Якщо ми хочемо ці 7 млрд грн у цьому році, законопроект ми повинні поставити раніше», - сказав Арахамія.

За його словами, що б уникнути корупційних ризиків буде використаний так званий трансформаційний період легалізації грального бізнесу.

«Всі оператори сплачують єдиний внесок, ліцензію, перед тим як почати працювати, для того, що б уникнути корупційних ризиків. Зазвичай, в казино, коли ви працюєте, ви платите за відкриття казино і потім платите за кожну рулетку. За кожен стіл. Щомісячні або щоквартальні платежі. Проблема в тому, що тут і є корупція. Заходить інспектор і каже: скільки у тебе столів? За документами, наприклад,10, а фактично 20 і ось на цій різниці відбуваються корупційні ризики. Тут все виключено з точки зору того, що ви платите одноразово триразовий по суті ліцензійний збір та у нас абсолютно прозора математика і нам не важливо скільки столів у вашому готелі, у вашому казино», - розповів Арахамія.

Він також пообіцяв, що одна з перших правок, які планується проголосувати – це рішення про те, що 50% податків від грального бізнесу йшли в місцеві бюджети.

Так само, за його словами, корисно запланувати правку, яка дасть право за допомогою територіального референдуму повністю заборонити гральний бізнес на тій чи іншій території.