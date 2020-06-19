Закон про гральний бізнес: Верещук сказала, скільки може дати бюджету продаж ліцензій

Законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" не вирішить одразу всіх проблем у цій сфері, але допоможе визначити, чи спрямовує Україна зусилля в бік легалізації грального бізнесу.

Таку думку висловила голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція “Слуга народу”) під час брифінгу 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я вважаю, що потрібно приймати закон, і проголосую “за”. Не скажу, що він досконалий. І точно не скажу, що він вирішить питання в цілому, коли ми приймемо закон і він набуде чинності, і до кінця 2020 року він вирішить питання з незаконним гральним бізнесом і щодо всього, що вважається в тіні, — ні, так не буде. Але це той закон, який точно вирішить, так би мовити, засадничо, чи ми рухаємося в легалізацію і чи будемо як з 2009 року обертати в тіні мільярдами грошей і не наведемо зовсім ладу. Якщо треба буде вносити зміни, будемо їх вносити. Але я вірю Президентові, який каже, що якщо такий закон запрацює, то вже до кінця року ми отримаємо 3-5 млрд грн від продажу ліцензій,” — зазначила Верещук.

При цьому вона згодна із висновком Національного агентства з питань запобігання корупції щодо наявність в законопроєкті корупціогенних факторів, пов'язаних, зокрема, з невизначеністю процедури внесення плати та отримання ліцензії. За словами Верещук, із метою усунення цих недоліків Кабінет міністрів створюватиме спеціальну комісію.

Порядок денний пленарного засідання ВР 19 червня передбачає початок розгляду в другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. Його підтримали 260 народних депутатів.

До законопроєкту №2285-д надійшло майже 3,5 тис. правок. За словами заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка (фракція "Голос"), комітет до другого читання врахував половину усіх внесених поправок до законопроєкту.

Документ передбачає запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.

Також законопроєкт передбачає регулювання "класичних" лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Окрім цього, передбачене запровадження обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.