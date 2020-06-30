Рада має зробити все, щоб місцеві вибори відбулися вчасно - Разумков

Рада має зробити все, щоб місцеві вибори відбулися вчасно - Разумков

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, а також до керівників комітетів з проханням опрацювати питання, пов'язані з проведенням місцевих виборів, щоб парламент міг проголосити їх вчасно.

Це зазначив Разумков під час засідання погоджувальної ради у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би вам нагадати, що не пізніше як за 90 днів Верховна Рада України повинна проголосити вибори. Оскільки в цій сесії останній пленарний тиждень за тиждень, хотів би ще раз звернути вашу увагу, (попросити - ред.) опрацювати це питання, щоб все, що залежить від Верховної Ради, ми зробили, аби вибори могли відбутися вчасно у відповідності до законів і Конституції України", - сказав Разумков, звертаючись до Корнієнка і голови Комітету з питань держвлади і місцевого самоврядування Андрія Клочка.

Спікер додав, що Рада розгляне це питання одним із перших наступного пленарного тижня.

Разумков також звернувся до голови Комітету з питань бюджету Юрія Арістова з проханням доопрацювати питання, пов'язані з виділенням додаткових коштів на проведення та організацію виборів, якщо це необхідно.

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Як відомо, відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.

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