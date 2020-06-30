Рада має зробити все, щоб місцеві вибори відбулися вчасно - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, а також до керівників комітетів з проханням опрацювати питання, пов'язані з проведенням місцевих виборів, щоб парламент міг проголосити їх вчасно.

Це зазначив Разумков під час засідання погоджувальної ради у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би вам нагадати, що не пізніше як за 90 днів Верховна Рада України повинна проголосити вибори. Оскільки в цій сесії останній пленарний тиждень за тиждень, хотів би ще раз звернути вашу увагу, (попросити - ред.) опрацювати це питання, щоб все, що залежить від Верховної Ради, ми зробили, аби вибори могли відбутися вчасно у відповідності до законів і Конституції України", - сказав Разумков, звертаючись до Корнієнка і голови Комітету з питань держвлади і місцевого самоврядування Андрія Клочка.

Спікер додав, що Рада розгляне це питання одним із перших наступного пленарного тижня.

Разумков також звернувся до голови Комітету з питань бюджету Юрія Арістова з проханням доопрацювати питання, пов'язані з виділенням додаткових коштів на проведення та організацію виборів, якщо це необхідно.

Як відомо, відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.