Паводки в Україні: Разумков каже, що Рада готова працювати у посиленому режимі

Верховна Рада готова включитися до роботи в посиленому режимі, якщо буде необхідно допомогти в подоланні наслідків повеней на заході України.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я впевнений, що всі депутатські фракції і групи, комітети готові працювати в посиленому режимі у випадку, якщо надійдуть пропозиції від Кабінету міністрів України. Ми готові допомогти, готові оперативно включитися в цей процес", - зазначив Разумков

Спікер додав, що Верховна Рада, профільні комітети готові, у тому числі, внести зміни до бюджету за необхідності.

Разумков також звернувся до представника уряду в парламенті Василя Мокана і запевнив, що Верховна Рада готова проводити наради з Кабміном і профільними міністерствами.

Голова ВР зауважив, що повені на заході країни - це дуже велика проблема для держави і виклики, які знову повстали – дуже небезпечні з економічного і екологічного боків, особливо в умовах економічної кризи і боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня у західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні повені. Зруйновані сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів та кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.