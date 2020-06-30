Паводки в Україні: Разумков каже, що Рада готова працювати у посиленому режимі
Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я впевнений, що всі депутатські фракції і групи, комітети готові працювати в посиленому режимі у випадку, якщо надійдуть пропозиції від Кабінету міністрів України. Ми готові допомогти, готові оперативно включитися в цей процес", - зазначив Разумков
Спікер додав, що Верховна Рада, профільні комітети готові, у тому числі, внести зміни до бюджету за необхідності.
Разумков також звернувся до представника уряду в парламенті Василя Мокана і запевнив, що Верховна Рада готова проводити наради з Кабміном і профільними міністерствами.
Голова ВР зауважив, що повені на заході країни - це дуже велика проблема для держави і виклики, які знову повстали – дуже небезпечні з економічного і екологічного боків, особливо в умовах економічної кризи і боротьби з коронавірусом.
Як повідомляв Укрінформ, 23 червня у західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні повені. Зруйновані сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів та кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.