США виділять Україні $100 тисяч на ліквідацію наслідків паводку
Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні у Facebook.
«Сполучені Штати Америки підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID американський народ надасть нове фінансування у розмірі 100 тисяч доларів США для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою. Ми тісно співпрацюватимемо з урядом України у забезпеченні швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки цієї гуманітарної катастрофи», - зазначили у диппредставництві.
Як повідомляв Укрінформ, 23 червня в західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, гостра фаза ліквідації наслідків повені триватиме 10 діб.