Міжнародний батальйон "Тиса" можуть залучити до ліквідації наслідків паводку в Україні

Багатонаціональний батальйон "Тиса" може бути залучений до ліквідації наслідків паводку в Україні.

Про це повідомляє пресслужба віце-прем'єр-міністра України.

"З ініціативи Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення опрацювати залучення до подолання наслідків стихії у західних областях багатонаціонального інженерного батальйону «Тиса». Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у п’ятницю 26 червня в коментарі Інтерфакс-Україна", - йдеться у повідомленні.

Стефанішина додала, що відповідна Угода про створення такого підрозділу для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій була підписана між Кабінетом міністрів України та урядами Угорщини, Румунії і Словаччини й ратифікована українською стороною ще у 2002 році.

«На виконання доручення уряду, про ініціативу української сторони дипломатичними каналами вже сьогодні буде повідомлено сторони-підписанти Угоди: Угорщину, яка у 2020 році на щорічній ротаційній основі, в рамках підписаної міждержавної Угоди, є головуючою Координаційної групи, а також Румунію та Словаччину», - пояснила віце-прем’єр-міністр.

Після проведення відповідних чотиристоронніх консультацій і схвалення відповідного рішення державами-підписантами, Україна, згідно із направленим запитом, очікує розгортання багатонаціонального інженерного батальйону «Тиса» на території регіонів, які найбільше постраждали від «великої води». Це дозволить оперативно надавати допомогу постраждалим та спрямувати зусилля на порятунок громадян та їхнього майна.

Міжнародний інженерний батальйон «Тиса» — інженерний підрозділ, створений з метою запобігання та швидкого реагування на загрози повеней, а також надання кваліфікованої, професійної відповіді на наслідки стихійних лих, які загрожують країнам Карпатського регіону.

Як повідомлялося, 25 червня Президент України Володимир Зеленський терміново прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область, охоплену водяною стихією.

23 червня в західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.

Фото: МВС