Паводок на Заході України: підтоплені 180 населених пунктів, зруйновані 200 км доріг

В Україні залишаються знеструмленими 8 населених пунктів в Івано-Франківській області, підтоплено 3 тис. 871 будинок, 6 тис. 400 присадибних ділянок,зруйновано 202,3 км автодоріг (було 278).

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 27 червня залишається знеструмленими 8 населених пунктів у Івано-Франківській області. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводку», - йдеться у повідомленні.

Всього на території областей загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область).

У 180 (було 346) населених пунктах (Івано-Франківська (132), Чернівецька (28), Львівська (13), Тернопільській (7), підтоплено 3 тис. 871 будинок (було 14 тис. 428) (Івано-Франківська (3 тис. 368), Чернівецька (382), Львівська (0), Тернопільській (121); 2 об’єкти соціальної та побутової сфери (було 18); затоплено 2 тис. 720 підвалів (було 7 тис. 223) (Івано-Франківська (2 тис. 174), Чернівецька (447), Тернопільська (60), Львівська (39); 6 тис. 400 присадибних ділянок (було 22 тис. 180) (Івано-Франківська (4 тис. 583), Чернівецька (1 тис. 542), Тернопільська (265), Львівська (10); зруйновано 202,3 км автодоріг (було 278) (Івано-Франківська (200,7), Чернівецька (1,4), Львівська (0,2); 94 мости (було 94) у Івано-Франківській (93) та Львівській (1); пошкоджено 620 км автодоріг (було 653) та 259 мостів (було 266) Івано-Франківська (579 км доріг та 244 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (40,9 км автодоріг та 15 мостів); 650 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м; № 9 – 370 м) у Чернівецькій області.

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Силами ДСНС протягом доби врятовано 46 осіб (з початку робіт – 478), евакуйовано 3 особи (з початку робіт – 718); перевезено через підтоплені ділянки 183 особи (з початку робіт – 2 тис. 565), відкачано 39 тис. 622 м куб. води (з початку робіт – 102 тис. 691 м куб); доставлено для населення 1 тис. 790 кг продуктів харчування (з початку робіт – 7858 кг) та 9140 л питної води (з початку робіт – 15365 л).

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 877 чол. та 455 од. техніки, з них від ДСНС 613 чол. о/с та 226 од. техніки (з них 2 гелікоптери).