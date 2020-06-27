Паводком на Дністрі підтопило 122 будівлі у 21 населеному пункті

«Через проходження паводкової хвилі у Дністрі, у 4-х районах області (Монастириський, Бучацький, Заліщицький та Борщівський), підтоплено 122 будівлі, обласний дитячо-комунального санаторій в Заліщиках, майже 740 га сільськогосподарських угідь в 21населеному пункті», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що підтоплено 265 приватних присадибних ділянки, затоплено понад 70 колодязів.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні з небезпечної зони у трьох населених пунктах Монастириського району та із села Устечко Заліщицького району було відселено 184 особи.

Фото: ДСНС