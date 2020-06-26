На Буковині паводок зруйнував міст між двома районами

У Чернівецькій області паводок повністю зруйнував аварійний міст, який з'єднував Герцаївський та Новоселицький райони.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Велика повінь - понад 8 метрів у річці Прут - повністю зруйнувала аварійний міст між Маршицями та Лункою", - написав Осачук.

Він зазначив, що єдиним рішенням має бути продовження будівництва нового мосту.

Водночас на сторінці Чернівецької ОДА у Facebook повідомляється, що кількість підтоплених через паводок населених пунктів зросла до 51.

"Станом на 7:00 26 червня підтоплено 51 населений пункт, 1075 будинків та 819 підвалів, затоплено 3642 присадибні ділянки, пошкоджено 937,7 га сільськогосподарських угідь, відселено 136 осіб, з них 42 дітей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вода частково пошкодила 13 ділянок доріг загальною протяжністю 47,78 кілометра та 17 мостів.

Досі залишається ускладненим чи повністю відсутнім автосполучення з шістьма населеними пунктами Путильського та Вижницького районів.

О️дин населений пункт області досі залишається без світла, а 15 сіл у Вижницькому і Кіцманському районах - без газу.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Всього на території областей загинули 3 особи (Івано-Франківська область).