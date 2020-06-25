Річка Черемош руйнує ще одну дамбу - може знову затопити кілька сіл

У Чернівецькій області вода у річці Черемош почала спадати. Але під час спаду вода з Черемошу стрімко руйнує ще одну дамбу № 9А. Якщо вона прорветься, то затопить два села і хутір.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет Андрій Кавуля.

"На даний момент у Вижницькому районі працює дві аварійних бригади по збереженню та невиходу води у заплаву. Ситуація є критичною у селах Банилів і Слобода-Банилів, є ймовірність підтоплення хутора Серафимець. Бо вода, коли сходить, ще більше руйнує дамби і укріплення. Тому зараз є пошкодження по Вижницькому районі та у самому місті Вижниця. Цієї ночі під час спаду води почала руйнуватись нова дамба 9А і зараз там працює аварійна бригада, працівники БУВРа, ДСНС, адміністрації, місцеві мешканці. І всі намагаються зберегти цю дамбу. Бо якщо вона прорветься, то ситуація буде критичною для сіл Банилів і Слобода-Банилів", - сказав Кавуля.

Він повідомив, що лише після повного проходження паводку спеціалісти зможуть підрахувати збитки від проривів дамб і укріплень та зможуть приступити до налагодження і відновлення пошкоджених ділянок.

"Сподіваємося, з понеділка уже можна буде рахувати, скільки буде потрібно ресурсів на полагодження пошкоджених ділянок дамб і укріплень. Будемо звертатися до резервного фонду для допомоги у цій ситуації. Адже мова йде про десятки чи може навіть і сотні мільйонів гривень", - додав керівник басейнового управління.

Він зазначив, що за попередньою інформацією станом на 25 червня на території Чернівецької області вже є 29 пошкоджених гідроспоруд. Усі вони мають різний ступінь пошкодження. Є дамби аварійні, які пошкоджені, але стоять і стримують воду, а є дамби, які повністю зруйновані.