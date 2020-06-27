Негода на заході: Кабмін виконує завдання Зеленського щодо залучення міжнародної допомоги

Президент України Володимир Зеленський, відвідуючи Івано-Франківську область, поставив завдання Кабінету міністрів залучити до відновлення постраждалих від негоди регіонів міжнародну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

«Ми виділили з резервного фонду перші 750 мільйонів гривень для відновлення регіонів та (виплати – ред.) компенсацій людям. Поки що неможливо повністю підрахувати збитки, але за необхідності будемо виділяти стільки, скільки треба. Однак наші міжнародні друзі мають механізми для швидкої допомоги, й не треба цього ігнорувати. Ми повинні допомогти людям у цей складний період», – зазначив Президент, даючи завдання.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що Сполучені Штати Америки негайно виділяють постраждалим регіонам 100 тисяч доларів, Ізраїль закупив 25 тисяч літрів питної води, а Молдова відправляє в Чернівецьку область фуру з обладнанням і матеріалами для боротьби з надзвичайними ситуаціями. До відновлення залучений і міжнародний інженерний батальйон «Тиса», який був створений для запобігання та швидкого реагування на загрози повеней, а також надання кваліфікованої відповіді на наслідки стихій, що загрожують країнам Карпатського регіону.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз відреагував на заклик України про допомогу в ліквідації наслідків потужних паводків на заході країни. Для забезпечення потреб України в ЄС задіяно механізм цивільного захисту.