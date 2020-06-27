Оператор ГТС України перейшов на особливий режим роботи через повінь на заході

Оператор ГТС України перейшов на особливий режим роботи через повінь на заході

Укрінформ
Оператор ГТС України перейшов на особливий режим операції через повені у західних областях України.

Про це поінформував гендиректор ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

"Для того, щоб швидко діяти та забезпечити безперебійне постачання газу українським та європейським споживачам, ми визначили всі потенційно небезпечні ділянки та розробили локальні заходи у разі надзвичайних ситуацій, а також сценарії перемикання газу. Проводиться постійний моніторинг рівня води та умови підтримки конструкції в місцях, де перетинаються газові трубопроводи. Мобілізовані всі технічні служби та ремонтні екіпажі, а необхідне обладнання невдовзі почнуть ремонтувати, як тільки дозволять погодні умови", - йдеться у дописі.

Макогон запевнив, що на сьогодні транзит газу до країн ЄС та передача газу українським споживачам здійснюється безперешкодно і в планових обсягах.

Також, за його словами, об'єкти газової інфраструктури, які беруть участь у забезпеченні транзиту, знаходяться під особливим контролем.

Як повідомлялося, в ЄС отримали запит від України щодо допомоги у боротьбі з повінню та мають намір відповісти на нього у максимально короткий термін.

25 червня Президент України Володимир Зеленський терміново прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область, охоплену водяною стихією.

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23 червня в західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.

За даними Укргідрометцентру, 26-28 червня на рiчках басейну Прип`ятi, а також на річці Тиса очікуються подальші підйоми рівнів води.

Фото: Нафтогаз

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