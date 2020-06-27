Оператор ГТС України перейшов на особливий режим роботи через повінь на заході

Оператор ГТС України перейшов на особливий режим операції через повені у західних областях України.

Про це поінформував гендиректор ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

"Для того, щоб швидко діяти та забезпечити безперебійне постачання газу українським та європейським споживачам, ми визначили всі потенційно небезпечні ділянки та розробили локальні заходи у разі надзвичайних ситуацій, а також сценарії перемикання газу. Проводиться постійний моніторинг рівня води та умови підтримки конструкції в місцях, де перетинаються газові трубопроводи. Мобілізовані всі технічні служби та ремонтні екіпажі, а необхідне обладнання невдовзі почнуть ремонтувати, як тільки дозволять погодні умови", - йдеться у дописі.

Макогон запевнив, що на сьогодні транзит газу до країн ЄС та передача газу українським споживачам здійснюється безперешкодно і в планових обсягах.

Також, за його словами, об'єкти газової інфраструктури, які беруть участь у забезпеченні транзиту, знаходяться під особливим контролем.

Як повідомлялося, в ЄС отримали запит від України щодо допомоги у боротьбі з повінню та мають намір відповісти на нього у максимально короткий термін.

25 червня Президент України Володимир Зеленський терміново прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область, охоплену водяною стихією.

23 червня в західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.

За даними Укргідрометцентру, 26-28 червня на рiчках басейну Прип`ятi, а також на річці Тиса очікуються подальші підйоми рівнів води.

Фото: Нафтогаз