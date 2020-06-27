Негода на заході України: наслідки ліквідують близько двох тисяч людей

До ліквідації наслідків негоди у західних областях України залучалися 1 тисяча 877 чоловік та 455 одиниць техніки, з них від 613 чоловік з особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та 226 одиниць техніки (з них 2 гелікоптери).

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Силами ДСНС протягом доби 26 червня врятовано 46 осіб, евакуйовано 3 особи; перевезено через підтоплені ділянки 183 особи, відкачано 39 тис. 622 м куб. води; доставлено для населення 1 тис. 790 кг харчів та 9 тис. 140 л питної води.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 877 чол. та 455 од. техніки, з них від ДСНС 613 чол. о/с та 226 од. техніки (з них 2 гелікоптери)», - йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків негоди в Україні / Фото: ДСНС

Так, в Івано-Франківській області станом на 27 червня у 132 населених пунктах (було 263) на території 16 районів (Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Рогатинський, Снятинський, Тисменецький, Тлумацький райони, Івано-Франківська та Яремчанська міські ради) підтоплено 3 тис. 368 житлових будинків (було 13 тис. 117), 1 фельдшерсько-акушерський пункт (було 17); затоплено 2 тис. 174 підвали (було 6 тис. 193), 4 тис. 583 присадибні ділянки (було 18 тис. 101), 4 тис. 312 колодязів (було 12 тис. 561), 7 тис. 582 га сільгоспугідь; зруйновано 201 км автодоріг (було 276), 93 мости (було 93), понад 79 тис. м берегоукріплень; пошкоджено 578 км автодоріг (було 603), 244 мости (було 249).

У Чернівецькій області у 28 населених пунктах (було 51) на території 7 районів (Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сторожинецький) та м. Чернівці: підтоплено 382 житлових будинки (було 1 тис. 75), 1 фельдшерсько-акушерський пункт (був 1); затоплено 447 підвалів (було 819); 1 тис. 542 присадибні ділянки (було 3 тис. 642); зруйновано 1,4 км автодоріг (було 1,4); пошкоджено 40,88 км автодоріг (було 47,78), 15 мостів (було 17), 4 дамби (№ 5 в с. Банилів Вижницького району, № 15Б в с. Банилів, № 21А м. Вижниця, № 9 с. Слобода-Банилів), 3,5 км берегоукріплень, 2 тис. 818 га сільськогосподарських угідь.

Ускладнено або відсутнє автотранспортне сполучення з 6 населеними пунктами (с. Довгопілля, с. Конятин, с. Фошки с. Стебні, с. Лустун Путильського району та хутір Серафинець Вижницького району). Пошкоджено газопостачання у 21 населеному пункті.

Львівська область: у 13 населених пунктах (було 25) на території 3 районів (Жидачівський, Стрийський, Старосамбірський) підтоплень житлових будинків немає (було 114); затоплено 39 підвалів (було 151), 10 присадибних ділянок (було 172), 85 колодязів (було 150), 285 га сільгоспугідь (було 520);

зруйновано 0,21 км автодоріг (було 0,78), 1 міст (був 1); пошкоджено 0,26 км автодоріг (було 2,56).

Тернопільська область: у 7 населених пунктах на території 4 районів (Борщівський, Бучацький, Заліщицький, Монастирський) підтоплено 52 житлових будинки (було 53), 68 господарських будівель (було 68) та будівлю дитячого санаторію в м. Заліщики, 265 присадибних ділянок (було 265); затоплено 60 підвалів (було 60), затоплено 62 колодязі (було 73) та 752 га сільгоспугідь.

Силами ДСНС протягом доби відкачано 506 м куб. води (з початку робіт - 506), здійснено підвіз 1 тис. 200 л питної води місцевим мешканцям (з початку робіт – 1900 л).

Як повідомлялося, 25 червня Президент України Володимир Зеленський терміново прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область, охоплену водяною стихією.

23 червня в західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні паводки.