Негода на заході України: для потерпілих працюють телефонні "гарячі лінії"

Для громадян, які потерпіли від негоди у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській областях, працюють телефонні «гарячі лінії».

Про це повідомляє Урядовий портал.

«За консультаціями можна звертатися цілодобово», - зазначили в КМУ.

Зокрема, у Львівській області громадяни можуть звертатися до Львівського обласного контактного центру за номером телефону 112, в Івано-Франківській – 0342 55-22-91, у Тернопільській – 0352 52-10-05, 096 086 44 14, Чернівецькій - 0989362251, 0688555505, а в Закарпатській області – 0312-69-60-21.

Як повідомлялося, 23 червня в західних регіонах України через рясні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, відселено сотні людей.