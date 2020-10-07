На товари і послуги для запобігання COVID-19 витратили 6,75 мільярда

Станом на 1 жовтня 2020 року на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 6,75 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За даними Держказначейства, станом на 1 жовтня 2020 року на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 6,75 млрд грн: 3,39 млрд грн з державного бюджету та 3,36 млрд грн з місцевих бюджетів. За вересень витрачено 1,4 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.