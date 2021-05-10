Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на перемовини із кредиторами
Як передає Укрінформ, про це очільник Кабінету Міністрів сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - зазначив Прем'єр.
За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи – НАБУ, НАЗК та інше антикорупційне законодавство. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет - це розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.
"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - уточнив глава уряду.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши натомість Юрія Вітренка.
Чистий консолідований збиток групи компаній Нафтогаз у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.
30 квітня члени наглядової ради "Нафтогазу України" заявили про дострокове припинення своїх повноважень.