Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на перемовини із кредиторами

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України із міжнародними партнерами.

Як передає Укрінформ, про це очільник Кабінету Міністрів сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - зазначив Прем'єр.

За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи – НАБУ, НАЗК та інше антикорупційне законодавство. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет - це розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - уточнив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши натомість Юрія Вітренка.

Чистий консолідований збиток групи компаній Нафтогаз у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

30 квітня члени наглядової ради "Нафтогазу України" заявили про дострокове припинення своїх повноважень.