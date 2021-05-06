Рішення про зміну керівництва Нафтогазу прийняте у рамках закону - Прем'єр

Рішення Кабінету Міністрів провести зміни в керівництві НАК «Нафтогаз» було прийняте згідно із законодавством.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телеканалу «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу сказати, що згідно із законом та згідно з усіма законними процедурами відбулася ротація в керівництві Нафтогазу. Всі бачили звітність, всі бачили що це було рішення українського уряду. Звичайно, це український уряд прийняв рішення згідно з українським законодавством», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що обговорював це питання на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном: «У розмові з паном Блінкеном ми торкалися загалом питання проведення реформ в Україні, цілого ряду. Корпоративна - серед них, це важливий момент розвитку нашої держави».

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши наомість Юрія Вітренка.