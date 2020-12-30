АРМА розпочало повноцінну експлуатацію Реєстру арештованих активів

Після року дослідної (тестової) експлуатації Реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало повноцінну експлуатацію ресурсу.

Про це повідомляється на сайті АРМА, передає Укрінформ.

"Набрало чинності Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні", - зазначили в АРМА.

Запуск Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадження, було здійснено в тестовому режимі у грудні 2019 року. Під час дослідної експлуатації проводилося наповнення Реєстру, але виключно наявною в АРМА інформацією щодо арештованих активів, які передано в управління Агентства.

Після завершення інтеграції Реєстру з іншими реєстрами та базами даних (Єдиний реєстр судових рішень, Автоматизована система виконавчого провадження, Єдиний реєстр досудових розслідувань) Реєстр тепер наповнюється інформацією про арештовані активи переважно в автоматизованому режимі.

Правовою підставою формування та ведення Реєстру стала стаття 25 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Водночас, положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні було затверджено наказом АРМА 1 жовтня 2020 року № 418 було та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2020 року за № 1217/35500.

Затвердженим Положенням про Реєстр визначено, що Реєстр утворений та ведеться з метою: систематизації відомостей про застосування арешту активів як заходу забезпечення кримінального провадження чи цивільного судочинства в єдиній електронній базі даних; забезпечення органів прокуратури, досудового розслідування та АРМА актуальною інформацією про активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; прозорості діяльності з управління активами, переданими АРМА для здійснення визначених законодавством заходів з управління ними.

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Також Положенням визначено перелік даних, що вносяться до Реєстру, та підстави для внесення таких даних.

Водночас Положення про Реєстр визначає обмеження у доступі до Реєстру: керівників прокуратур, органів досудового розслідування, прокурорів, слідчих, детективів – у межах кримінальних проваджень, щодо яких ними здійснюється проводиться досудове розслідування та нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування або організація досудового розслідування (відповідно), у межах справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, щодо яких ними здійснюються заходи, передбачені законодавством; уповноважених осіб органів прокуратури, досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків, працівників АРМА – в межах наданих адміністратором прав доступу для отримання інформації, необхідної для виконання своїх повноважень, визначених законодавством.

Знайти Реєстр можна за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, Агентство з управління й менеджменту активів із початку року до кінця жовтня перерахувало до бюджету 13 млн грн від своєї діяльності.