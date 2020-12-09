Кабмін пропонує розширити повноваження АРМА на управління арештованими активами

Кабмін пропонує розширити повноваження АРМА на управління арештованими активами

Укрінформ
Кабінет міністрів пропонує прибрати із законодавства колізію між законом «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів» та Кримінальним процесуальним кодексом. 

Як передає кореспондент Укрінформ, проект відповідних змін до статті 19 указаного Закону було схвалено 9 грудня, під час засідання Уряду.

«Законопроектом пропонується визначити, що в управління АРМА передаються активи, арештовані у кримінальному провадженні, а також у позовному провадженні у справах про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, незалежно від підстав такого арешту, а також зменшується мінімально можлива вартість для передачі активів в управління АРМА», - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Зазначається, що запропоноване зменшення мінімально можливої вартості активів для передачі їх в управління АРМА синхронізує положення Закону та Кримінального процесуального кодексу.

Так у чинному законі визначається, що в АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Сума або вартість таких активів, згідно чинного закону має дорівнювати або перевищувати 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

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У проекті змін, що схвалив Кабмін, прибране положення про управління активів як захід забезпечення позову лише щодо позовів, пред’явлених в інтересах держави. Крім того, сума або вартість активів, що передають АРМА, згідно з проектом, має сукупно складати понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного року.

Як відомо, мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2020 року становила 4723 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на цю ж дату становив 2027 грн.

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