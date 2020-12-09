Кабмін пропонує розширити повноваження АРМА на управління арештованими активами

Кабінет міністрів пропонує прибрати із законодавства колізію між законом «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів» та Кримінальним процесуальним кодексом.

Як передає кореспондент Укрінформ, проект відповідних змін до статті 19 указаного Закону було схвалено 9 грудня, під час засідання Уряду.

«Законопроектом пропонується визначити, що в управління АРМА передаються активи, арештовані у кримінальному провадженні, а також у позовному провадженні у справах про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, незалежно від підстав такого арешту, а також зменшується мінімально можлива вартість для передачі активів в управління АРМА», - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Зазначається, що запропоноване зменшення мінімально можливої вартості активів для передачі їх в управління АРМА синхронізує положення Закону та Кримінального процесуального кодексу.

Так у чинному законі визначається, що в АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Сума або вартість таких активів, згідно чинного закону має дорівнювати або перевищувати 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Читайте також: АРМА за десять місяців перерахувала в бюджет 13 мільйонів від управління активами

У проекті змін, що схвалив Кабмін, прибране положення про управління активів як захід забезпечення позову лише щодо позовів, пред’явлених в інтересах держави. Крім того, сума або вартість активів, що передають АРМА, згідно з проектом, має сукупно складати понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного року.

Як відомо, мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2020 року становила 4723 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на цю ж дату становив 2027 грн.