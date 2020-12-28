Оголосили тендер на передпроєктні роботи для будівництва аеропорту на Закарпатті - Криклій

Тендер на передпроєктні роботи для будівництва аеропорту на Закарпатті оголошено з очікуваною вартістю 5 млн грн.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Oголошено тендер на передпроєктні роботи нового аеропорту на Закарпатті, та в результаті даних робіт буде визначено остаточне місце розташування нового аеропорту. Очікувана вартість 5 млн грн», - написав Криклій.

За його словами, проєктні роботи планується розпочати в 2021 році, і орієнтовно за 3 роки на Закарпатті мають побудувати сучасний аеропорт.

«На 2021 рік держава вже виділила 2,4 млрд грн на будівництво нових аеродромних комплексів - 1,4 млрд грн на Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» і 1 млрд грн на «Херсон», «Вінницю»та «Рівне», - зауважив міністр.

Він додав, що у наступні роки планується побудувати і реконструювати головні аеропорти регіонального значення: «Щоб при поступовому відновленні подорожей і відкритті неба можна було б вже комфортно подорожувати з нових аеропортів».

Міністр наголосив, що Україна сподівається підписати договір про відкриття неба з Європою в першому кварталі 2021 року.

За його словами, очікується, що в наступному році відновиться приблизно половина авіаперевезень порівняно з 2019 роком, а рівня 2019 року вдасться досягнути у 2023 році.

Як повідомлялося, у вересні 2020 року Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво на Закарпатті сучасного міжнародного аеропорту.