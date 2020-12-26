Наступного року відновиться приблизно половина авіаперевезень – Криклій

У 2021 році може відновитися приблизно половина авіаперевезень.

Про це, як передає Укрінформ, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі 24 каналу.

"У наступному році відновиться приблизно половина (авіаперевезень - ред.). Очікуємо, що повернемося на рівень 2019 року тільки в 2023 році", - сказав Криклій.

За його словами, відновлення авіаперевезень триватиме наступні три роки. При цьому міністр висловив сподівання, що підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною і ЄС може сприяти швидшому відновленню авіаперевезень.

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"Наші прогнози про підписання договору про відкриття неба з Європою - перший квартал 2021 року. Хотілося б символічно на кінець 2020 року або початок січня 2021 року, проте затягнувся брексіт, під який це підв'язане ", - зауважив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році Міністерство інфраструктури продовжить роботу з модернізації регіональних аеропортів, зокрема, на їх розвиток спрямують 2,4 млрд грн з державного бюджету.