Криклій обговорив з керівником Світового банку підготовку концесійних проєктів

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч з керівником Світового банку в Україні Аруп Банерджі, під час якої вони обговорили підготовку концесійних проєктів у сфері інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

«Сторони обговорили актуальні питання щодо логістичної стратегії, а також стан імплементації проєктів дорожнього, залізничного, морського та авіаційного секторів України...Учасники зустрічі також обговорили підготовку проєктів ДПП ( державно-приватного партнерства, концесії - ред.) у залізничному, авіаційному і дорожньому секторах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що команда консультантів Світового банку допомагає Мінінфраструктури у розробці Національної дорожньої програми України з метою структурування, проведення тендерів і реалізації проєктів ДПП для модернізації, утримання та експлуатації дорожньої мережі.

Результат цієї роботи – відбір 6-ти ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км для реалізації потенційних пілотних проєктів ДПП в рамках Першої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі.

Окрім них, пріоритетними проєктами для уряду також є будівництво нової Кільцевої навколо Києва та нового мосту через Південний Буг у Миколаєві, укладення верхнього асфальтного шару на автодорозі Н-31 Дніпро-Решетилівка та ремонт ще 4-х перспективних ділянок автошляхів.

Крім цього, міністерство планує встановити швидкісні електрозарядні станції на національних дорогах країни та за участю місцевих держадміністрацій забезпечити поетапну заміну автотранспорту на електротранспорт.

Криклій повідомив про досягнення України у реалізації перших концесійних проєктів у морській галузі – передачу в концесію портів «Ольвія» та Херсон із загальним обсягом інвестицій близько 134 млн доларів. Разом з тим, відомством триває підготовка наступних концесійних проєктів у портах Бердянська, Одеси, Ізмаїла і Чорноморська. Також розроблено та прийнято попереднє ТЕО проєкту в Білгород-Дністровському морському порту, продовжується пошук фінансування проєктів концесій у портах Маріуполя і Рені. Крім цього, Міністерство шукає техдопомогу для подальшого фінансування модернізації судноплавних шлюзів на Дніпрі для збільшення їх пропускної здатності.

У Мініфраструктури також зауважили, що у містах по всій країні активно впроваджується спільний з ЄІБ проєкт «Міський громадський транспорт України І», що передбачає заміну застарілого громадського транспорту на новий та сучасний. Міністерство активно готується до реалізації другої фази цього проєкту під назвою «Міський громадський транспорт України ІІ». На цей раз він передбачає заміну виключно електричного громадського транспорту – електробусів, тролейбусів, трамваїв, вагонів метро.

Участь у заході також взяли заступниця міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Наталія Форсюк, представники міністерства, Світового банку та Команди підтримки реформ при Мінінфраструктури. Учасники заходу підбили підсумки зустрічі та домовились у наступному році продовжувати активну реалізацію спільних інфраструктурних проєктів у різних галузях.