Концесія порту «Ольвія»: Криклій зустрівся з гендиректором QTerminals

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч з генеральним директором провідної катарської компанії QTerminals Невіллом Біссетом.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт Мінінфрастуктури.

Зазначається, що Криклій повідомив про готовність підписати договір про надання послуг незалежного інженера щодо порту «Ольвія» одразу після завершення усіх погоджувальних процедур документу всередині Міністерства.

У свою чергу, Біссет заявив про готовність підписати Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з Укроборонсервісом. Разом з тим, триває обговорення підготовки спільного Меморандуму між QTerminals та АТ «Укрзалізниця».

Учасники зустрічі також обговорили зміст і основні положення прямого договору щодо проєкту концесії у порту «Ольвія».

Як повідомлялося, Мінінфраструктури продовжує підготовку нових проєктів державно-приватного партнерства у різних інфраструктурних галузях та надає супровід проєктам за вже укладеними договорами. Передача в концесію спеціалізованого морського порту “Ольвія”, розташованого у Миколаєві, відбулася 20 серпня цього року. Відповідно до укладеного тоді договору, катарська компанія QTerminals інвестує у розвиток порту близько 3,4 млрд грн. Крім цього, не менше 80 млн грн буде вкладено в місцеву інфраструктуру.

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QTerminals – катарський портовий оператор, заснований Мвані Катар (51% акцій) та Мілаха (49% акцій). Компанія управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад вартістю понад 7 млрд доларів та надає послуги з перевезення контейнерних та генеральних вантажів, RORO перевезень, транспортування худоби тощо. QTerminals відповідальна за забезпечення імпорту та експорту Катару, його морські торговельні потоки та стимулювання економічного зростання на місцевому й регіональному рівнях.