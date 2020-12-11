Усі порти України хочуть передати в концесію або в приватну власність за 4 роки

У Міністерстві інфраструктури України планують впродовж 4 років передати у концесію або приватну власність усі порти країни.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest.

"Наша ціль на наступні 4 роки - ми хочемо передати в концесію або у приватну власність усі порти", - зазначив Криклій.

За його словами, наразі відомство готує до концесії залізнично-поромний комплекс, перший і контейнерний термінали порту «Чорноморськ» та пасажирський комплекс у порту Одеси. Крім цього, в подальших планах міністерства концесія морських торговельних портів у Бердянську та Ізмаїлі.

Також Мінінфраструктури готує до приватизації порти в Білгород-Дністровському, Усть-Дунайську та Скадовську.

Криклій зазначив, що концесія або приватизація передбачають не лише розвиток конкретного порту, а й навколишньої інфраструктури, зокрема залізничної та дорожньої.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок перших конкурсів із концесії Херсонського морського порту та порту «Ольвія». Херсонський морський порт було передано у концесію компанії "Рисоіл-Херсон" 26 червня 2020 року. Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту «Ольвія» катарській компанії QTerminals було підписано 20 серпня.

Крім портів, Мінінфраструктури планує передати в концесію низку залізничних вокзалів України та деякі дороги.