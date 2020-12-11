Влада планує укласти концесійні угоди щодо низки об'єктів інфраструктури - Шмигаль

Влада планує протягом 2021-2022 років укласти концесійні угоди щодо морських портів, автошляхів, аеропортів, залізничних доріг та інших об'єктів інфраструктури

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Протягом 2021-2022 років планується укладення концесійних угод щодо морських портів, автошляхів, аеропортів, залізничних доріг та інших об'єктів інфраструктури», - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що цього року було підписано угоду про передачу в концесію двох морських портів на загальну суму понад 130 млн доларів. Окрім того, Фонд державного майна продав більше 300 об'єктів державної власності на суму близько 2 млрд грн. «Порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження ці зросли майже у п'ять разів, наступного року ми плануємо зростання порівняно з цим роком у шість разів», - додав глава уряду

За його словами, наразі Україна обговорює з ЄС питання промислового безвізу, угоди про спільний авіаційний простір та приєднання України до спільної Європейської мережі.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня був підписаний договір про передачу в концесію Херсонського морського торговельного порту. 20 серпня в концесію передали спеціалізований морпорт “Ольвія”, розташований у Миколаєві.