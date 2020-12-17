Для регіональних аеропортів з держбюджету виділять 2,4 мільярда - Криклій

Для регіональних аеропортів з держбюджету виділять 2,4 мільярда - Криклій

Укрінформ
У 2021 році Міністерство інфраструктури продовжить роботу з модернізації регіональних аеропортів, зокрема на їх розвиток спрямують 2,4 млрд грн з державного бюджету.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу щодо розвитку аеропортів у 2021 році.

"У державному бюджеті на 2021 рік ми отримали 2,4 млрд грн фінансування на наступні аеропорти: 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво нового аеродрому у Дніпрі..., ще 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці", - сказав Криклій.

Міністр також поділився найбільшими досягненнями у сфері будівельних робіт в аеропортах за 2020 рік: завершення 1-го пускового комплексу другої черги будівництва в аеропорту Одеси; початок будівельних робіт в аеропорту Дніпра; старт підготовчих робіт з проєктування нового летовища на Закарпатті.

Читайте також: Авіаційна галузь України відновилася лише на третину - Криклій

Крім цього, Криклій подякував владі Запоріжжя, яка власними силами модернізувала аеропорт і цього року відкрила новий пасажирський термінал.

"В Одесі плануємо розпочати третю чергу будівництва. Зараз визначаємось із джерелами фінансування. Наша стратегія передбачає роботи з модернізації 5-6 аеропортів щорічно залежно від обсягів фінансування. Тому у планах на 2022-й – Чернівці, Суми, Полтава і Черкаси. Так, щоб за декілька років більшість регіональних аеропортів в Україні працювали", - наголосив міністр.

Криклій зауважив, що розвиток регіональних аеропортів і внутрішніх перевезень є пріоритетами Мінінфраструктури на найближчі роки.

«Авіація найбільше постраждала від коронакризи, але з часом обсяги перевезень відновляться. І ми готуємо регіональні аеропорти до активної роботи», - сказав очільник міністерства.

У Мінінфраструктури повідомили, що наразі у Дніпрі завершується етап підготовчих робіт вартістю 12 млн грн.

На території, де буде нова злітно-посадкова смуга, виконано геодезичні вишукування, розроблено траншеї під електромережі та спецзв’язок, прокладено комунікації. Такі заходи були необхідні, щоб діюча смуга продовжувала функціонувати впродовж усього періоду будівництва.

Читайте також: Україна готова підписати Угоду про «відкрите небо» на Раді асоціації з ЄС – Стефанішина

Також до кінця року буде завершено процедуру оцінки впливу об’єкта на довкілля. Паралельно будується новий термінальний комплекс з піковою пропускною здатністю до 1000 пасажирів на годину.

"У Херсоні та Вінниці необхідна реконструкція злітно-посадкової смуги, а в Рівному - руліжної доріжки та перону. Також потрібно встановити світлосигнальне та радіотехнічне обладнання, привести периметрове огородження у відповідність до вимог авіаційної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури у співпраці з Укрінфрапроєктом розпочали перший етап проєктування нового аеропорту на Закарпатті. Наразі завершено аерофотозйомку та геодезичні вишукування, а також виявлені можливі напрями розташування злітно-посадкових смуг у селищі Середньому та Мукачеві.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-