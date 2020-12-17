Для регіональних аеропортів з держбюджету виділять 2,4 мільярда - Криклій

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу щодо розвитку аеропортів у 2021 році.

"У державному бюджеті на 2021 рік ми отримали 2,4 млрд грн фінансування на наступні аеропорти: 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво нового аеродрому у Дніпрі..., ще 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці", - сказав Криклій.

Міністр також поділився найбільшими досягненнями у сфері будівельних робіт в аеропортах за 2020 рік: завершення 1-го пускового комплексу другої черги будівництва в аеропорту Одеси; початок будівельних робіт в аеропорту Дніпра; старт підготовчих робіт з проєктування нового летовища на Закарпатті.

Крім цього, Криклій подякував владі Запоріжжя, яка власними силами модернізувала аеропорт і цього року відкрила новий пасажирський термінал.

"В Одесі плануємо розпочати третю чергу будівництва. Зараз визначаємось із джерелами фінансування. Наша стратегія передбачає роботи з модернізації 5-6 аеропортів щорічно залежно від обсягів фінансування. Тому у планах на 2022-й – Чернівці, Суми, Полтава і Черкаси. Так, щоб за декілька років більшість регіональних аеропортів в Україні працювали", - наголосив міністр.

Криклій зауважив, що розвиток регіональних аеропортів і внутрішніх перевезень є пріоритетами Мінінфраструктури на найближчі роки.

«Авіація найбільше постраждала від коронакризи, але з часом обсяги перевезень відновляться. І ми готуємо регіональні аеропорти до активної роботи», - сказав очільник міністерства.

У Мінінфраструктури повідомили, що наразі у Дніпрі завершується етап підготовчих робіт вартістю 12 млн грн.

На території, де буде нова злітно-посадкова смуга, виконано геодезичні вишукування, розроблено траншеї під електромережі та спецзв’язок, прокладено комунікації. Такі заходи були необхідні, щоб діюча смуга продовжувала функціонувати впродовж усього періоду будівництва.

Також до кінця року буде завершено процедуру оцінки впливу об’єкта на довкілля. Паралельно будується новий термінальний комплекс з піковою пропускною здатністю до 1000 пасажирів на годину.

"У Херсоні та Вінниці необхідна реконструкція злітно-посадкової смуги, а в Рівному - руліжної доріжки та перону. Також потрібно встановити світлосигнальне та радіотехнічне обладнання, привести периметрове огородження у відповідність до вимог авіаційної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури у співпраці з Укрінфрапроєктом розпочали перший етап проєктування нового аеропорту на Закарпатті. Наразі завершено аерофотозйомку та геодезичні вишукування, а також виявлені можливі напрями розташування злітно-посадкових смуг у селищі Середньому та Мукачеві.